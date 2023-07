Graduatorie ATA 24 mesi 2023 24 | è iniziata la pubblicazione delle provvisorie Dieci giorni per reclamo

'La scuola ha bisogno di di un organico aggiuntivo di personale docente educativo eper attuare il PNRR, di soluzioni per integrare ledel concorso straordinario; di reintegrare il personale docente licenziato che ha superato l'anno di prova, e di interventi per ..."La scuola ha bisogno di di un organico aggiuntivo di personale docente educativo eper attuare il PNRR, di soluzioni per integrare ledel concorso straordinario; di reintegrare il personale docente licenziato che ha superato l'anno di prova, e di interventi per ...... ha sottolineato come la scuola abbia bisogno "di un organico aggiuntivo di personale docente educativo eper attuare il PNRR, di soluzioni per integrare ledel concorso straordinario;...Riguardo ai concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM consideriamo positiva la proroga sino al loro esaurimento delle graduatorie, comprensive degli ... Formazione del personale ATA Ai fini di una più ...I sindacati: non bastano gli insegnanti, «senza i sostituti la scuola non avanti». Le graduatorie esaurite da mesi, adesso molti sperano nella riassunzione ...