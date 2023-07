Governo | Provenzano Pd | ‘incompatibile presenza Santanché | Meloni chieda dimissioni’

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – “Apprendiamo oggi dalla stampa che la ministra Santanchè sarebbe anche indagata, da mesi, per bancarotta e falso in bilancio. Circostanza fin qui sempre negata. La premiersapeva tutta la verità e dei gravissimi capi di accusa? Oggi al Senato Santanchè eviti di farfugliare e dia puntuali spiegazioni su una vicenda che si intorbidisce giorno dopo giorno e che rende sempre più incompatibile la sua permanenza nel ruolo di ministra con la tutela e il rispetto delle istituzioni. A chiedere le dimissioni non dovrebbero essere le opposizioni ma, a questo punto, la stessa presidente del Consiglio”. Così Peppe, della segreteria dem. L'articolo CalcioWeb.

... in onore della Madonna di. Le dieci contrade che si sono date battaglia erano Istrice, ... finito in mano alla destra - destra, c'è lo stato maggiore dell'estrema destra alche ormai ......" In Arabia Saudita 1426 pellegrini muoiono schiacciati dalla folla alla Mecca 1992 " Il... Feste e ricorrenze Nazionali : Italia " Corsa del Palio della Madonna diin Piazza del ...È chiaro quindi che Giorgia Meloni vinca facile con Peppe, che nel suo intervento in aula accusa ildi aver prorogato il memorandum Italia - Libia rispondendo: "collega, ...

Governo: Provenzano (Pd), 'incompatibile presenza Santanché ... Il Dubbio

Il 2 giugno 1861 si verifica, per il Palio di Siena, una vera e propria rivoluzione, perché, di fatto, viene abolito il palio alla lunga e si prova a “trasformare” quello di luglio. O, per meglio dire ...Il Pd propone tre interventi per combattere l'inflazione: rendere strutturale il taglio al cuneo fiscale, un intervento per arginare il caro affitti e una legge sul salario minimo AGI - Da Bruxelles, ...