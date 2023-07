Governo | P S Berlusconi | ' stima per Meloni | credo Fi possa e debba garantire stabilità'

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) - "Con Giorgiaho un buon rapporto; la conosco da molti anni. E' una persona che stimo, è giovane e decisa. Hopersonale per il nostro premier". Lo ha detto Pier Silvio, rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset. "Per la prima volta, dopo tanti anni -ha detto- in Italia c'è unvotato dagli elettori che sta facendo del suo meglio; ioche Forza Italiacontinuità eal". Del resto, ha aggiunto, "ioche oggi, al di là come la si pensa, la cosa importante è che in Italia ci sia unche dia la sufficiente ...

Peraltro arrivato dopo ben sette mesi di, e attualmente ancora in cammino verso palazzo ... Se fosse ancora vivo, la sua soluzione sarebbe alle viste: accorciare il tempo di caduta ...... fino a ieri, Silvio. Nel pantheon degli addii non può infine mancare ovviamente Lucia Annunziata , dimessasi perché non d'accordo con quanto facesse ilMeloni (come se per ...Oggi viene aperto il testamento di Silvio. Da quanto si apprende i figli hanno ..., manovre a destra: Giorgia Meloni teme l'assalto a Forza Italia. La tattica di Salvini per aggirare ...

La metro Linate-San Babila è merito della legge Obiettivo del governo Berlusconi Il Foglio

Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) – “Assolutamente no. Io non scendo in politica”. Così, durante la presentazione dei palinsesti tv di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha risposto ai cronisti c ...Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) – “Con Giorgia Meloni ho un buon rapporto; la conosco da molti anni. E’ una persona che stimo, è giovane e decisa. Ho stima personale per il nostro premier”. L ...