Lo ha detto Renato, consigliere economico del premier Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea nazionale della Cida in corso a Roma.65 conosciuta come "Legge"). Cacciandosi in una sorta di labirinto logico, l'ente pubblico ...indietro" in relazione a pastoie burocratiche sussistenti fra la Regione Calabria ed il("...Lo ha detto Renato, consigliere economico del premier Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea nazionale della Cida in corso a Roma. 5 luglio 2023

Governo, Loiero: "Cida è rappresentanza settori centrali per Paese" Entilocali-online

Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Porto il saluto del premier, che oggi è impegnata a Varsavia. Questa è una platea che può dare contributo davvero fattivo, Cida si caratterizza per dare rappresen ...