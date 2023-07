Governo | fonti Iv | ' noi garantisti | se Calenda vuole fare giustizialista non a nome Gruppo' **

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Non ci siamo spaccati ma Paita ha detto a: se vuoiilfallo pure. Ma non lo farai adel. Se vuoi parli in dissenso a fine seduta. Noi saremocon Fdi come Fdi non lo è stata con noi". Lo spieganodi Italia viva a proposito del caso Santanchè.

...le stesse. Dissuadere Putin da un attacco del genere è stato fondamentale per la campagna della Cina volta a riparare i legami con l'Europa, ha affermato un alto consigliere deldi ......le. Bene, delle due l'una: o questo giornale mente sapendo di mentire oppure sceglie questo giorno, quello del mio intervento per una classica imboscata per colpire un ministro del......5% ( ovvero il 45% ) di energia proveniente darinnovabili nel mix energetico europeo, sarà ... L'aggiornamento del piano italiano Ilitaliano , mediante il ministero per l'Ambiente e la ...

**Governo: fonti Iv, 'noi garantisti, se Calenda vuole fare ... Gazzetta di Modena

Roma, 5 lug. (LaPresse) - "Non ci siamo spaccati ma Paita ha detto a Calenda: se vuoi fare il giustizialista fallo pure. Ma non lo farai a nome del gruppo. Se ...Il governo avrebbe allo studio un piano per contenere le rate dei mutui a tasso variabile. La mossa è stata anticipata da Matteo Salvini.