Governo candida Roma per l' Autorita' Ue antiriciclaggio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sara'la citta' italiana che competera' in Europa per ottenere la sede dell'Amla, l'' europea: lo ha deciso il, preferendo la Capitale rispetto a Milano, Bari, ...

Sara' Roma la citta' italiana che competera' in Europa per ottenere la sede dell'Amla, l'Autorita' europea antiriciclaggio: lo ha deciso il, preferendo la Capitale rispetto a Milano, Bari, Torino e Palermo. 5 luglio 2023Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 siper la Camera dei deputati ...di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel nuovo...... Mantova (2016); Pistoia (2017); Palermo (2018); Parma (2020 - 21, prorogato causa pandemia); Procida (2022); Bergamo - Brescia (2023, nominate dalsenza bando, in memoria delle vittime da ...Sara' Roma la citta' italiana che competera' in Europa per ottenere la sede dell'Amla, l'Autorita' europea antiriciclaggio: lo ha deciso il ...Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Candidatura italiana della città di Roma a sede del World Water Forum 2027. Lo ha resto noto con un messaggio il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso dell’Assemble ...