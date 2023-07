Governo | Bonelli Avs | ' Santanchè venga dimissionaria in aula'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "La ministrainoggi perché non ci sono alternative a questa vergogna di Stato. Sin da quando era stata proposta ministra da Giorgia Meloni,era già fulcro di diversi conflitti di interessi: a partire dal Twiga, per arrivare ai suoi debiti con lo Stato". Ha iniziato così il suo intervento in, alla Camera, Angelo, co-portavoce di Europa verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Al momento della proposta della nomina a ministra del Turismo, la presidente Meloni era a conoscenza della situazione debitoria dellaverso il fisco per oltre 2 milioni di euro, in cui si trovavano le società della? Per tale debito è stato richiesto ...