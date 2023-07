Governo | Baruffi Pd | ' comportamenti Santanchè comunque incompatibili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Non tocca a noi stabilire se ci sono dei reati o meno, ma già non pagare la cassa integrazione ai dipende è particolarmente grave, un fatto totalmente incompatibile con l'etica pubblica. Noi siamo garantisti, ma queirimarrebberocon la sua presenza all'interno dell'istituzione". Lo ha detto il responsabile Enti locali del Pd Davidea Radio Immagina. "La nostra prossima mossa? Facciamo un passo per volta, abbiamo costretto la ministra a venire in aula, la ascolteremo. Ma ripeto, già dalle notizie che abbiamo credo ce ne sia abbastanza per rendere incompatibile la sua presenza al", ha sottolineato