Gosens | trattative con due club | prestito opzione in un caso

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023)in corso per l’uscita di Robindall’Inter: è lotta a due in Bundesliga. A riportarlo Sky Sport Germania, che sottolinea come ilsia un’in unIN CORSO – Sono due iche continuano a darsi battaglia per Robin. Si tratta di Union Berlino e Wolfsburg, che vorrebbero portare l’esterno in Germania. La valutazione che ne fa l’Inter è tra i 15 e i 18 milioni, con leche proseguono. Anche la cessione inresta un’, ma soltanto con l’inserimento di un obbligo di riscatto che renda la trattativa a titolo definitivo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...