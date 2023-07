Golden Power | l’arma «sovranista» che arriva da sinistra

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dalle telecomunicazioni alla sicurezza alimentare. Il «potere di interdizione» dello Stato nelle acquisizioni in settori strategici è oggi cruciale (si veda il recente caso di Pirelli e della cinese Sinochem). Ma questo strumento, eredità dal governo Cinque stelle-Pd, avrebbe bisogno di norme più specifiche per situazione complesse che espongono a forte rischio le produzioni nazionali. La vera arma «» del governo Meloni è un regalo dell’opposizione. Sarà paradossale, ma è andata proprio così: siamo nell’aprile 2020, piena emergenza Covid, e il governo giallorosso (Cinque Stelle più Pd) usa il decreto liquidità per allargare a dismisura gli ambiti di applicazione del «», il potere di interdizione che ha uno Stato rispetto a operazioni in settori considerati strategici. La difesa è strategica? Certo, così come le ...

Il governo ha l'opzione di esercitare il, ma non si capisce come dovrebbe usarlo e in favore di chi. Dare la colpa agli altri non aiuta In Italia abbiamo ottime tariffe telefoniche ma ...Come è noto il Governo italiano si è mosso per ridurre l'influenza di Sinochem su Pirelli attraverso il. Ora è Camfin " e non i soci cinesi " ad avere il diritto di nominare il prossimo ...La cosa più importante è che "il Governo applicando ilpretenda, laddove avvenga scorporo della rete, che chiunque faccia l'offerta deve seguire le regole e garantire l'occupazione", ...

Golden Power: cos’è e quando può essere applicato Creditnews.it

Oltre metà delle notifiche arrivate a Palazzo Chigi per valutare l'eventuale uso del Golden Power riguardava operazioni escluse dalla normativa sull'applicazione dei potersi speciali ...Le scelte sull’applicazione del Golden Power sono il risultato di un processo anche politico, coordinato da un gruppo ristretto di decisori ...