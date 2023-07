Gli oggetti ritrovati accanto allo scheletro al Pigneto

Leggi su agi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Glo: Un accendino provvisto di un involucro di colore blu riportante l'immagine del "Che Guevara"; degli elastici per capelli, di cui: due di colore nero e uno arancione; due bracciali, di cui: uno in gomma di colore bordeaux, riportante la scritta visibile di colore bianco "Justo" e l'altro con perline in plastica di colore viola; una collanina in metdi colore argento con crocifisso; uno zaino in tessuto di nylon di colore nero con tasca anteriore, chiuso da zip (ossidate), riportante anteriormente le diciture cucite "Love Denny Rose"; un giubbotto imbottito smanicato, presumibilmente di colore verde, marca "Mustard".