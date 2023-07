Gli italiani e il sostegno a Kiev | tra finanziamenti e armi

... Meloni: "Dire che invio armi toglie risorse ae' una menzogna" Ucraina, Conte a Meloni in aula: "Lei sta portando l'Italia in guerra"elettori di Forza Italia e del Partito ...Cosa c'è dietro Migliaia di uomini e donne,e non, che raccolgono l'uva . Come Sayid , ... pur somministrando manodopera senza rispettareappalti e i contratti collettivi nazionali. Leggi ...Si torna in campo a Wimbledon. Terza giornata dello Slam sull'erba, dopo un martedì condizionato dalla pioggia sono tantiincontri in programma. Molti ancora del primo turno. E ben 12che scenderanno in campo. Punti chiave 11:50in campo oggiTORINO - Nell'approccio del brand Fiat alla mobilità sostenibile c'è spazio anche per la fantasia. Non solo vetture tecnologiche (come la Nuova 500 o la 600e) ma ...Grazie alla corruzione di funzionari pubblici. Il ministro Piantedosi sicuramente è bene informato. L’italianissima ‘ndrangheta sfrutta, gli ivoriani fuggono ma l’italianissimo governo li vuole ...