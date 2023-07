Gli esperti lo confermano | essere leggermente sovrappeso non è così male come pensavamo!

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie Uno studio suggerisce che le persone inpotrebbero nona maggior rischio di mortalità rispetto alle persone più magre. Secondo i ricercatori, non c'è un aumento chiaro della mortalità per tutte le cause in un'ampia gamma di valori di peso. Tuttavia, l'obesità è associata a gravi complicazioni per la salute. Scopri di più su questo studio e cosa potrebbe significare per l'interpretazione del peso e del rischio di salute. Di cosa parliamo in questo articolo... Le persone innon sono a maggior rischio di morte rispetto a quelle più magre Il BMI da solo non è sufficiente per prendere decisioni cliniche Il 38% degli adulti è ine il 26% è obeso L'obesità è associata a gravi complicazionimalattie cardiache, cancro e ictus Le persone con un BMI di ...