Gli esperti di tecnologia avvertono | devi cancellare immediatamente queste 6 app dal tuo Android e iPhone a causa del pericolo di spionaggio!

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie Le appse possono presentarsi in molte forme ed è importante prestare attenzione a questi sei tipi di app. Secondo un esperto di sicurezza informatica, i malware sul tuo dispositivosi fingono spesso app legittime per rubare informazioni o soldi in modo silenzioso.app possono rallentare le prestazioni del tuo dispositivo e scaricare rapidamente la batteria. Le categorie di app note per contenere malware includono lettori di PDF, calcolatrici, convertitori, giochi e lettori di codici QR. Inoltre, anche le app popolari possono nascondere malware, come WhatsApp o Twitter. Per proteggerti daminacce, è consigliabile utilizzare solo i negozi ufficiali delle app e leggere attentamente le recensioni degli utenti. Se noti un'app sospetta, è meglio ...