Giuntoli | la Juve e il Napoli | la coincidenza nel nuovo calendario Serie A

Una curiosa coincidenza per l'ormai prossimo ds bianconero, Cristiano, che in quei momenti si godeva il trionfo ma già pensava al suo ...Possibile ritorno a sorpresa: trattativa avviata che sblocca il mercato della Juventus. Il punto In casa Juventus è iniziata l'erache è pronto a prendere le redini del calciomercato e sarà affiancato da Giovanni Manna.Commenta per primo La Juventus di Cristianovuole comunque provare a chiudere un super - colpo a centrocampo e sono due secondo la Gazzetta dello Sport i profili che il club bianconero sta valutando e seguendo. Si tratta di Sergej ...

Giuntoli sembra avere le idee chiarissime rispetto a quello che dovrebbe avvenire in sede di calciomercato, in casa Juve ...Studiando le partite del prossimo campionato balza all'occhio un dato che fa riflettere pensando all'ormai prossimo ds bianconero ...