Giuntoli è rimasto colpito dalla modernità delle strutture della Juventus Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 luglio 2023)alla. Laracconta la visita del nuovo direttore sportivo bianconero alla Continassa. Il primo giorno juventino di Cristianoè iniziato in tarda mattinata ed è stato un vero e proprio tourContinassa. Un po’ come quelli che vengono organizzati all’Allianz Stadium per i tifosi, ma con una differenza importante: il dirigente campione d’Italia è stato accompagnato nel nuovo mondo dal direttore generale Francesco Calvo., fresco di risoluzione con il Napoli dopo 8 stagioni e uno storico scudetto, ha firmato un contratto di 5 anni con la. Aspettando l’ufficialità, attesa tra domani e venerdì, il nuovo responsabile dell’area tecnica bianconera si è portato avanti con il lavoro e la conoscenza...