Giulianova | Arrestato il Ladro Seriale Responsabile di una Serie di Furti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il modus operandi delera sempre lo stesso: rubava monete dai distributori automatici di bevande e alimenti, derrate alimentari e altri prodotti per la persona. Isono avvenuti principalmente nei mesi di marzo e aprile, quando l’uomo avrebbe messo a segno numerosi colpi della stessa natura. Per contrastare questa ondata di, i carabinieri della stazione di, insieme al nucleo operativo e radiomobile, avevano predisposto servizi in abiti civili. Grazie a questi servizi, nel mese di marzo, sono stati colti sul fatto due individui mentre saccheggiavano i distributori automatici del Liceo Marie Curie. Uno dei due è stato, mentre il complice è riuscito a fuggire, ferendo anche i carabinieri. Quest’ultimo è stato ora fermato e. Le indagini ...

