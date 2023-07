Giulia De Lellis presa in giro da Aurora Ramazzotti. Lei replica così

(Di mercoledì 5 luglio 2023)è solita pubblicare sul proprio profilo Instagram storie in cui, molte volte, ironizza sui commenti maliziosi dei followe r o sulle critiche che questi ultimi le muovono verso il suo ...

La risposta diDeDeche, in questo momento, si trova a Mykonos con amici, ha accettato di buon grado lo scherzo di Aurora Ramazzotti ripostando l'immagine nelle proprie ...Diletta Leotta, vita da zia aspettando di diventare mamma: 'Sveva è un amore' Aurora Ramazzotti, presa in giro aDe. Lei replica così La risosta Sempre sotto l'ultimo post, piovono ...L'attrice della serie Rai nel cui musical potrebbe esser presente ancheDeha infatti ammesso di aver tentennato non poco prima di presentarsi ai provini: una reticenza dovuta a una ...

Giulia De Lellis in topless con le amiche a Mykonos TGCOM

Maria Esposito ha rischiato di perdere il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori per la paura di presentarsi ai provini ...Aurora Ramazzotti è solita pubblicare sul proprio profilo Instagram storie in cui, molte volte, ironizza sui commenti maliziosi dei follower o sulle critiche che questi ultimi le muovono ...