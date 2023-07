Giro donne 2023 | Longo Borghini costretta al ritiro | “Ci vediamo al Tour”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo la brutta caduta nel corso della quinta tappa del, Elisaha provato a stringere i denti ma è stataal. Ad annunciarlo è stata la sua squadra, la Lidl-Trek, che sui propri canali ufficiali ha scritto: “Elisa ha passato una buona notte e i controlli eseguiti questa mattina non mostrano segni di commozione cerebrale. Tuttavia, soffre ancora di un notevole dolore e per questo motivo, con rammarico, il Team ritiene che la decisione giusta sia che lei non inizi la tappa odierna del“.però non si abbatte e con la testa è già al prossimo appuntamento: “Triste lasciare il. Citutti al ...

Giro donne, terribile caduta per Elisa Longo Borghini: finisce in una scarpata, poi riparte la Repubblica

Elisa Longo Borghini si ritira dal Giro Donne. La decisione era abbastanza inevitabile, vista l'entità della caduta durante la quinta tappa, ma la Lidl-Trek ha emesso un comunicato in cui annuncia uff ...La 31enne piemontese, campionessa italiana, era caduta ieri in discesa. Oggi sesta tappa a Canelli con Van Vleuten in rosa ...