Giro Donne 2023 | Elisa Longo Borghini lascia la corsa Ritiro precauzionale per la campionessa italiana

(Di mercoledì 5 luglio 2023)abbandona ufficialmente il. La notizia è arrivata pochi minuti fa tramite un comunicato della Lidl-Trek, che ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche delladopo gli ultimi accertamenti medici effettuati stamattina, a poche ore dal via della sesta tappa con partenza e arrivo a Canelli. “Ha trascorso una buona notte e i controlli eseguiti questa mattina non mostrano segni di commozione cerebrale. Tuttavia, sente ancora molto dolore e per questo motivo, con rammarico, il team ritiene che la decisione giusta sia quella di non cominciare la tappa odierna del“, si legge nella nota pubblicata dalla squadra statunitense. Ricordiamo che la 31enne ...

Si corre oggi, mercoledì 5 luglio, la sesta tappa del Giro Donne 2023. La Corsa Rosa continua dopo i tanti colpi di scena di ieri, con una Annemiek van Vleuten sempre più leader, ma con tante sfidanti ...Un’altra giornata all’attacco per Gaia Realini che conferma di avere un’ottima gamba in salita e di poter difendersi bene dagli attacchi di Annemiek Van Vleuten. Quando la campionessa del mondo ha att ...