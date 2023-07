Giornalisti "Journal du dimanche" boicottano direttore estrema destra

... ha spiegato Bertrand Gréco, un giornalista deldu Dimanche e co - presidente del sindacato deiSdj. "L'intero suo percorso mostra che promuove una linea editoriale che è una ...... dice il capo di Stato Maggiore Usa, Mark Milley, incontrando a Washington... Secondo fonti d'intelligence occidentali, citate dal Wall Street, Putin e i suoi avrebbero saputo con ...... dice il capo di Stato Maggiore Usa, Mark Milley, incontrando a Washington... Secondo fonti d'intelligence occidentali, citate dal Wall Street, Putin e i suoi avrebbero saputo con ...

Giornalisti "Journal du dimanche" boicottano direttore estrema ... Il Sole 24 ORE

"Non riconosciamo Geoffroy Lejeune come nuovo direttore di questa redazione per questo non abbiamo nessun motivo per incontrarlo stamattina", ha spiegato Bertrand Gréco, un giornalista del Journal du ...MediaWatch - The Intercept - “È incredibile quanto poco di ciò che sta accadendo venga raccontato. Ho seguito quattro guerre e non ho mai visto un tale divario tra la drammaticità del conflitto e l’es ...