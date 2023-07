Giorgio Armani | “Mi sento un po’ a disagio perché chiaramente non c’è paragone tra gli altri marchi e quello che faccio io Dov’è finita l’alta moda parigina?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “E se dalla prossima volta sfilassiPrivé a Milano? Chi di voi è d’accordo e chi di voi è contrario? Che, rimango a Parigi accanto ad un’altache non si può più definire tale?”.va dritto al punto e spiazza i giornalisti con questa domanda a bruciapelo a margine della sua sfilata Privé FW 2023/2024. Lo fa dopo aver presentato una collezione che definisce come la “più alta altache io abbia mai fatto”, una lectio magistralis diana bellezza, in cui creatività ed eleganza sono in perfetta sinergia. Tutto è prezioso, extra-ordinario nel senso più letterale del termine. Non è il “solito”. Una vibrante energia pervade il défilé. E quando alla fine in passerella fa il suo ingresso la sua storica modella ...