Giorgetti a banche | urgente accordo per allungare durata mutui

Il ministro dell'Economia Giancarlodifende la posizione italiana nei negoziati in Europa sul pacchettoe sulla revisione della governance. "L'approccio olistico o cosiddetto a pacchetto che comprende anche la revisione ...Il ministro dell'Economia Giancarlorichiama lesul dovere di farsi carico della sostenibilita' sociale degli shock recenti che hanno penalizzato le famiglie italiane. "Le difficili esperienze recenti che abbiamo ...E' la sollecitazione che ha fatto il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo, alle, nel suo intervento all'Assemblea dell'Abi. In un contesto positivo per il settore ...In un contesto positivo per il settore bancario, come è quello attuale, Giorgetti ha anche ribadito la sua aspettativa di "un rapido avvicinamento tra i ...L'intervento del ministro dell'Economia all'assemblea dell'Abi: mitigare l'impatto talvolta insostenibile dell'incremento delle rate a carico ...