Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio | la cronologia completa della loro «relazione»

Daa Beyoncé, fino a Dua Lipa, Kim Kardashian e Victoria Beckham. Non c'è celeb che non abbia ceduto al fascino di questo accessorio futurista in stile Y2K . Occhiali da sole: come ...La sfilata di Dior a Mumbay ; l'inaugurazione del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre a cui hanno partecipato Zendaya, Penelope Cruz,, e il lancio della mostra India in Fashion , che esplora l'influenza che il subcontinente indiano ha avuto nello stile e nell'immaginario della moda di ieri e di oggi: l'universo fashion ...... amica di, con cui si crede DiCaprio abbia avuto un flirt .

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid insieme negli Hamptons. «Sono una coppia» Corriere della Sera

Le voci secondo cui DiCaprio, 48 anni, e Hadid, 27 anni, si stanno «conoscendo» vanno avanti da circa un anno. Ma cosa c'è di vero e cosa no Abbiamo provato a fare ordine ...Cannes, Porto Cervo, Londra, Ibiza, Firenze, Costiera Amalfitana, Parigi. Dopo un mese su e giù per l’Europa, Leonardo DiCaprio è tornato a casa pronto per festeggiare con gli amici il Fourth of July ...