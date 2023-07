Giffoni 53 | un Festival necessario ed indispensabile

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Alle spalle della Casina Vanvitelliana di Bacoli (NA), questa mattina, 5 luglio, si è tenuta la conferenza di presentazione della 53esima edizione delFilm, in programma dal 20 al 20 luglio. Il tema di quest’anno, introdotto prima dal Fondatore e Presidente Claudio Gubtosi, poi sviluppato dai suoi collaboratori nel corso della conferenza, sarà “Indispensabili“, un aggettivo che richiama alla crescita delle comunità e per lo sviluppo dei territori, per innescare il cambiamento, far circolare idee, alimentare emozioni, condividere valori. La struttura settecentesca, più volte utilizzata come set dal cinema e dalla tv, ha ospitato il live show corale che ha segnato l’inizio di questo nuovo viaggio tra i giovani e per i giovani, come sempre i protagonisti assoluti. La Regione Campania è il principale partner di ...