Giacomo Matteotti | approvata la legge per celebrare il centenario della morte; coinvolto anche il mondo della scuola

Centenario di Giacomo Matteotti, approvata all'unanimità legge per le celebrazioni Sky Tg24

Si è costituito il Comitato provinciale varesino "Giacomo Matteotti per il centenario 1924-2024". Obiettivo ricordare la figura e dell'opera del deputato socialista, il cui sequestro e assassinio rico ...Non si calmano le acque dopo la celebrazione voluta da Gioventù Nazionale: "Riguardo poi a eventuali proposte di Fratelli d'Italia al consiglio comunale la consigliera Ruzzini non vede l'ora di votare ...