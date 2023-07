GF Vip | perché è finita tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | i motivi

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 5 luglio 2023)Dalsono stati due tra i protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip. I due hanno iniziato all’interno del reality una passionale storia d’amore che però purtroppo ad oggi sembra essersi conclusa definitivamente. Ecco tutti iche hanno spinto gli “Oriele” all’addio definitivo. In pochi pensavano che al di fuori della casa di Cinecittà l’amore traDalsarebbe potuto durare. Eppure, i due hanno resistito a lungo, ma purtroppo i due hanno annunciato proprio in questi giorni la rottura definitiva. Già in passato si era parlato di crisi nella coppia, ma adesso sembra che siano arrivati a un punto di non ritorno per il loro futuro sentimentale. Ecco i...