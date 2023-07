GF Vip | Paola Barale sarà la nuova opinionista? La riposta della donna

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo la conferma di unaedizione del GF Vip, avvenuta proprio oggi, si continua a parlare dei possibili nuovi opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini. Sia Sonia Bruganelli che Orietta Berti non torneranno il prossimo anno, proprio per questo il conduttore starebbe cercando nuovi volti per sostituire le due donne. Negli ultimi tempi si è L'articolo

Confermata la presenza die Nip. Per questo Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che che il ...ancora essere scelte ( le indiscrezioni parlano di un possibile arrivo di Katia Ricciarelli e...Stesso brand per&Chiara , che optano per due abiti neri in pizzo. Total black per Emma Marrone , in GCDS . Fedez è sbarazzino con una t - shirt Prada (820 euro) mentre Rosa Chemical è un ...La soprano infatti ha già preso parte al 'Grande Fratello', mentrenel 2010 ha condotto con Enrico Papi la seconda edizione del reality comedy 'La pupa e il secchione' ed ha preso parte nel ...Svelati i piani di Mediaset per la stagione televisiva 2023/2024: cosa accadrà al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi ...Paola Barale ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzone dove non ha smentito ne confermato la sua presenza al Gf Vip.