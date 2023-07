“GF Vip 8” | interviene Pier Silvio Berlusconi | pesante avvertimento a Signorini

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Programmi TV. Sono stati presentati ieri i palinsesti per la nuova stagione televisiva di Mediaset. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, l’amministratore delegato,, ha presentato una innovazione: ci sarà più informazione e professionalità e meno presentatrici apatiche o negligenti. A settembre ci sarà la nuova edizione del GFVip, sempre con Alfonsoal suo comando. Pare che per quanto riguarda il reality, i concorrenti non saranno tutti vip, si parla infatti di un edizione “mista”: con personaggi conosciuti e non., però, quest’anno non ne vuole sapere e avverte: “Ci sono dei limiti che non vanno superati”. Leggi anche: “Grande Fratello 2023”, arriva un nuovo opinionista: il nome è clamoroso (e farà discutere) Leggi anche: Alfonso ...