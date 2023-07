George Michael era un re del pop | poi è diventato la propria ombra Oggi torna in auge

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nel 2021, quando i Foo Fighters sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame, Taylor Hawkins ha utilizzato parte del suo discorso per rendere omaggio ad altri tre artisti. Due di loro - i Jane's Addiction e i Soundgarden - non sono stati una sorpresa (sono gruppi rock che condividono una chiara parentela sonora con la band di Hawkins), ma il terzo non te lo aspettavi ed era, la superstar del pop degli anni '80, nota agli ascoltatori contemporanei soprattutto per un classico natalizio smaccatamente sentimentale Last Christmas e per il video top model stravaganza di Freedom! '90, diretto da David Fincher nel 1991 . Quandosi è spento nel Natale del 2016, erano passati 12 anni dal suo ultimo album in studio, 20 anni dal suo ultimo successo entrato nella Top 10 degli Stati Uniti e 27 dalla vittoria del ...