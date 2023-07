Genoa | il ds Ottolini | “Un avvio di campionato stimolante”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “La partenza di questoè molto: giocheremo subito in casa e poi avremo due partite molto toste in trasferta, come del resto lo saranno tutte le sfide di questa stagione. Le affronteremo, pensando una partita alla volta, con lo spirito che deve contraddistinguere il”. Marco, direttore sportivo del, ha analizzato il calendario del prossimodi Serie A che vedrà i neo promossi rossoblù sordire contro la Fiorentina, prima di sfidare Lazio e Torino in trasferta. SportFace.

