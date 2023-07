Genoa | braccio di ferro col Cagliari per il gioiello del Pisa ex Juve

Commenta per primo E' testa a testa trae Cagliari per Idrissa Touré. Liguri e sardi hanno messo nel mirino il centrocampista tedesco del Pisa, reduce da due ottime stagioni in B con i toscani. Classe 1998, Touré, che in passato ha ......capitano al. " Grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questo lungo viaggio e grazie a voi tifosi che mi avete supportato e sopportato come si fa con un figlio. Arrivederci caro...... con la fascia di capitano al. Con la sua ultima immagine in rossoblu che resterà dunque quella della coppa sollevata a Marassi dopo la vittoria sul Bari. FOTOGALLERY FotoCFC %s Foto ...

Genoa, braccio di ferro con il Palermo per il gioiellino del Padova Calciomercato.com

Niente accordo tra il centrocampista e il club rossoblu: il contratto appena scaduto non è stato rinnovato e Sturaro, capitano dell'ultima e fresca promozione, lascia il Genoa diventando a tutti gli e ...Il sanremese ai saluti dopo essere stato uno dei leader della promozione. I colloqui iniziali non hanno portato al rinnovo del contratto. Motivi tecnici dopo ...