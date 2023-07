Generali | al via l’iter per l’integrazione societaria di Cattolica Assicurazioni

(Di mercoledì 5 luglio 2023)Italia completa uno dei passaggi principali nel processo di integrazionedi, creando di fatto la prima Compagnia in Italia sia nei Rami Danni sia nei Rami Vita. È stato infatti firmato l’atto che comporta, dal 1° luglio, l’ingresso diinItalia come divisione generando, in anticipo di un anno, sinergie fino a 130 milioni di euro al termine del 2025, superiori agli 80 milioni di euro inizialmente previsti.dirappresenta la più importante operazione diItalia nell’ambito del piano strategico di Gruppo, “Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Il percorso si è fondato su 3 pilastri: visione condivisa, chiara e di lungo periodo focalizzata ...

... si ritroveranno in presidio davanti alla Prefettura diTasso, dove i segretaridi Fim, Fiom e Uilm - Luca Nieri, Andrea Agazzi e Emilio Lollio - saranno ricevuti dal prefetto. "In una ...... è stato questo, nelle parole di suor Patricia Murray, segretaria esecutiva dell'Unione internazionale delle superiore(Uisg), il senso del Sister - led dialogue on migration, che si è ...Nel senso che, al di là della professione nel campo turistico (con la Viaggidi Ravenna), ... dal cinese all'arabo, dal persiano al lettone, dall'arabo all'ebraico, eelencando - Per ...

Generali, via libera dell'Ivass per Delfin a salire sopra il 10%. Si ... Financecommunity

Generali Italia completa uno dei passaggi principali nel processo di integrazione societaria di Cattolica Assicurazioni.VENERDÌ. In città presidio davanti alla Prefettura di via Tasso. Venerdì 7 luglio i metalmeccanici bergamaschi incroceranno le braccia per le 4 ore di sciopero nazionale, indetto da Fim Cisl, Fiom Cgi ...