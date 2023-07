(Di mercoledì 5 luglio 2023) IlPCè inspeciale sullo storedel produttore. Vediamo i dettagli dell’PC sono dispositivi compatti che stanno diventando sempre più potenti. Possono facilmente sostituire i PC desktop di fascia bassa o media, coprendo tutte le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione delle email, la visione di film e serie TV e l’utilizzo delle applicazioni di produttività. Una caratteristica distintiva deiPC è la loro compattezza, che li rende più portatili e richiede di solito un consumo energetico inferiore. Pertanto, è consigliabile prendere in considerazione il modello...

In prova un eccellentePc, completo e dalle ottime performance, con a bordo Windows 11 ...Tra iPC che abbiamo avuto modo di provare recentemente c'è ilIT11 di, una macchina di piccole dimensioni ma abbastanza potente e caratteristiche di tutto rispetto. La variante che ...Se siete alla ricerca di unPC che possa soddisfare le vostre esigenze di lavoro, studio e intrattenimento, non lasciatevi sfuggire l'occasione di acquistare ilIT11 , unPC dotato di processore Intel Core i7 - 1165G7, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e Windows 10 Pro, a un prezzo imbattibile. Dal 28 giugno al 28 luglio, infatti, potete portarvelo ...

GEEKOM Mini IT11: mini PC in offerta sul sito ufficiale tuttoteK

Elevate prestazioni e dimensioni contenute sono le caratteristiche principali del nuovo mini Pc Geekom AS6, realizzato in collaborazione con Asus. Si tratta di un computer desktop compatto, con a bord ...Nonostante sia un mini-PC di piccole dimensioni, il Geekom AS 5 riesce comunque ad offrire unAMD Ryzen 9 5900HXe un SoC veloce che potrebbe essere già troppo per l'uso quotidiano. Ma, come dice il ...