(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo aver provatoAS6 possiamo finalmente dire che abbiamo trovato unPC con una GPU superiore, in grado di reggere le sfide moderne L’unica cosa che mancava aiPCera una buona GPU. Finalmente conAS6 abbiamo quello che comincia a sembrare una GPU degna di tale nome, grazie alla APU AMD Ryzen 6900HX con GPU basata sul architettura grafica RDNA2, la stessa delle GPU desktop della casa di Sunnyvale di qualche anno fa. Specifiche Tecniche APU: Ryzen 9 6900HX con iGPU RDNA2, 8C/16T fino a 4.9 GHz RAM: 32GB DDR4-3200 MHz SSD: 1TB M.2 2280 Bluetooth: V5.2 Wi-Fi: Wi-Fi 6E LAN: 2.5G RJ45 Porte anteriori: 1 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (supporto DP1.4 60Hz) Porte posteriori: 2 x Porta HDMI 2.1 (4096 x 2160 @60Hz), 1 x Display Port 1.4 ...

In prova un eccellente mini Pc, completo e dalle ottime performance, con a bordo Windows 11 ...Ciao amici e REVOTECH a tutti!è un mini PC dalle dimensioni davvero mini ma dalle grandi performance grazie all' AMD Ryzen 9 6900HX ! Un prodotto che potete portare con voi nel tragitto ...In prova un eccellente mini Pc, completo e dalle ottime performance, con a bordo Windows 11 ...

GEEKOM AS6: un mini PC con GPU all’altezza tuttoteK

Dopo aver provato GEEKOM AS6 possiamo finalmente dire che abbiamo trovato un mini PC con una GPU superiore, in grado di reggere le sfide moderne L’unica cosa che mancava ai mini PC GEEKOM era una ...Geekom ha lanciato una nuova promozione con l'affidabile ed equilibrato Geekom Mini IT11 nella variante 32 GB + 1 TB al prezzo di 549 euro ...