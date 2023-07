GdS – Thuram all’Inter è ufficiale | contratto registrato

Leggi su justcalcio

Il club di viale della Liberazione ha pubblicato sui propri canali l'ingaggio dell'attaccante francese in arrivo a parametro zero dal Borussia Monchengladbach,fino al 2028: "Guardavo la Serie A quando ero piccolo, ai tifosi dico di aspettarmi perché sto arrivando" La certezza c'era già dalle visite mediche e dagli autografi di settimana scorsa (con tanto di firma delnella sede di viale della Liberazione), ma ora c'è anche il brivido dell'ufficialità. Marcusè il primo acquisto dell'Inter della stagione 2023-2024 al di là dei riscatti di Francesco Acerbi dalla Lazio e di Kristjan Asllani, il primodepositato in Lega dai nerazzurri.