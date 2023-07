Gazzetta – Milan De Ketelaere in partenza | dove può andare | piace all’Atalanta

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) 2023-07-01 10:33:03 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Il belga ha deluso anche all’Europeo Under 21: il suo futuro in rossonero è sempre più a rischio. A Bergamo ci pensano, ma in prestito Marco Fallisi 1 luglio –O Poi magari ilpiazzerà un colpo da 40-50 milioni, ma per il momento il primato resta saldamente nelle mani di Charles De: è lui, con i 35 milioni versati la scorsa estate nelle casse del Bruges, il giocatore più costoso del Diavolo targato RedBird. Un’operazione che avrebbe dovuto fare la fortuna di Pioli e che invece ha fatto ricchi solo i belgi: il, che su CDK aveva puntato tutto per la trequarti, si è ritrovato impoverito. Zero gol, zero guizzi e tantissime panchine: la prima stagione è scivolata via ...