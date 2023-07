Gaston Ramirez si propone | “Per la Sampdoria giocherei ovunque”

, ex centrocampista della Sampdoria, ha parlato del suo passato nel club ligure. Ecco le dichiarazioni, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Cronache ...Per ultimo, ma solo in ordine temporale,, che ha deciso per ora di tornare in Uruguay. Un grande onore averlo visto scendere in campo con la maglia biancoceleste. È stato il primo ...Dopo la delusione dei play off in casa Entella si stanno studiando le prime mosse di mercato per cercare la promozione in serie B l'anno prossimo. Dopo, Leonardo Morosini, Luca Barlocco e Michele Pellizzer, nella nuova Entella non ci sarà spazio nemmeno per il portiere Daniele Borra. L'estremo difensore piemontese concluderà il ...Gastón Silva y el Club Puebla buscarán sus primeros tres puntos en el torneo cuando reciban al Santos en la fecha 2 del Apertura 2023.La Serie B è, numeri e spettacolo alla mano, probabilmente il campionato più difficile e complesso d’Europa. Ormai da anni la cadetteria vede le squadre partecipanti darsi battaglia sino alla fine con ...