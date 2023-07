Gas | la bolletta di giugno cala dell’1 | 1%

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA – Leggero calo delladel gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di, con una diminuzione,1% rispetto a maggio. Lo comunica l’Arera, spiegando che l’aggiornamento è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale. Il Decreto bollette del 2023, per il II trimestre, quindi ancora per i consumi di, ha confermato la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali di sistema, spiega l’Autorità. Per il mese di, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso inferiore rispetto a maggio, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 33,14 euro a Mwh. L'articolo L'Opinionista.

