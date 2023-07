Gamescom 2023 | Xbox e Bethesda confermati all’evento

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’edizionediveste anche di verde: tra i big dell’industria presentirisponderanno all’appello Non si vive di sola E3, e neanche di ciò che l’ha sostituita: possiamo già confermare che a fare compagnia al resto degli invitati allatroveremo anche. Dopo una valanga di eventi (ricordiamo Nintendo Direct, ultimo ma non ultimo) in cui ha fatto capolino pure il titano di giada, ora sappiamo che non si tratta dell’unica tintarella per la divisione videoludica di Microsoft. Così come il Tokyo Game Show, anche nel caso dell’evento tedesco è previsto un formato ibrido, a cavallo tra presenza fisica e partecipazione online. Ormai non manca molto alla serata di apertura: ...

Gli organizzatori dellahanno annunciato la partecipazione di Xbox e Bethesda alla fiera, mentre non sono ancora chiari i piani di PlayStation per l'evento. La, una delle più grandi fiere di videogiochi in Europa, avrà tra i suoi protagonisti Xbox e Bethesda . Gli organizzatori dell'evento hanno confermato la presenza di queste due grandi ...A differenza dell'E3, cancellato a causa dello scarso interesse da parte delle grandi compagnie del settore, lasi farà e avrà tra i suoi ospiti anche Xbox e Bethesda , con pochi dubbi decise a cavalcare l'enorme successo della presentazione di Starfield avvenuta in occasione dell'ultimo Xbox ...Il prossimo evento è il, che quest'anno tornerà come evento ibrido digitale e di persona a Colonia, che prenderà il via con laOpening Night Live il 22 agosto . Ad esempio, è ...La Gamescom 2023 guadagna altri due esponenti molto importanti, visto che Xbox e Bethesda hanno confermato la loro presenza.La sigla Radeon RX 7600 XT appare per poco tempo nella pagina della neoarrivata RX 7600. Potrebbe trattarsi di un semplice refuso, anche se molti indizi rendono il rilascio a breve della scheda non an ...