Futsal Champions League | effettuato il sorteggio | gli avversari della Feldi Eboli

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa nuova stagione, la prima da Campioni d’Italia, è iniziata ufficialmente con i sorteggi del turno preliminare e principaleprossima UEFA, tenutisi quest’oggi a Nyon alle ore 14.30. I 55 club in gara, provenienti da 51 federazioni, parteciperanno a uno o entrambi i turni. Quattro nazioni (Spagna, Portogallo, Kazakistan e Croazia) iscrivono due squadre: le otto rappresentanti – tra cui i detentori del Mallorca Palma– sono tra le 23 squadre con i coefficienti più alti che accedono direttamente al turno principale, in programma dal 24 al 29 ottobre. Le altre 32 squadre iniziano al turno preliminare, che si svolgerà dal 22 al 27 agosto, per conquistare i restanti posti al ...

Le tirage au sort du tour principal de la Ligue des Champions de futsal s'est déroulé ce mercredi. L'Étoile Lavalloise, champion de France 2023, affrontera les équipes du SL Benfica (Portugal), de Gal ...Le tirage au sort des premiers tours de la Ligue des champions avait lieu ce mercredi au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). L’Étoile lavalloise hérite d’un groupe costaud.