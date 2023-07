Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 5 luglio 2023

(Di mercoledì 5 luglio 2023)IL. Mercoledì 5torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mercoledì 5, in prima serata su Italia 1, va in ondaSummer, il primo di 9 appuntamenti con i più bei reportage realizzati da Roberto Giacobbo e la squadra diilè un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto da Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset, a cura di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica ...

"Sarà un grandissimo piacere,che un onore - aggiunge Berlusconi - ospitare uno speciale tv ... tra le conferme 'Le Iene', 'Inside', '' e 'La pupa e il Secchione'. Su Rete4 l'informazione ...Per il trio dei tenori lo show andato in onda quest'anno farà il bis con una puntata in più,... Il palinsesto dei Itaia Uno si arricchirà con ' Le Iene' (anche nella versione Inside), "", "...Mercoledì 5 luglio, in prima serata su Italia 1, va in onda 'Summer', il primo di 9 appuntamenti con i più bei reportage realizzati da Roberto Giacobbo e la squadra di 'il Confine'. "" è un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto da Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset, ...

“Freedom Summer”, alle 21.20 su Italia 1: le anticipazioni dei reportage di oggi Globalist.it

"Freedom Summer", il primo di 9 appuntamenti con i più bei reportage realizzati da Roberto Giacobbo e la squadra di "Freedom Oltre il Confine".Esce oggi negli Stati Uniti questo film che racconta la vera storia di un agente del governo americano che è diventato un vigilante e ha fondato un'associazione per salvare i bambini rapiti da traffic ...