Free park | la caccia all’uomo che imbratta le auto in sosta vietata a Roma

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il giustiziere di Porta Furba è ricercato. Da qualche giorno aglimobilisti che parcheggiano i loro mezzi ino nei posti per i disabili hanno trovato un idolo. Qualcuno infattilecon la scritta “”. Ovvero “ing”, “parcheggio libero”. Il primo a essere punito è stato un Suv bianco il 25 giugno scorso. Era posteggiato in un luogo riservato ai disabili. Due giorni fa una Mazda Mx-30 di colore blu parcheggiata male in mezzo alla strada ha subito lo stesso trattamento. Anche se alla scritta mancava una E. Ora, spiega l’edizionena di Repubblica, i complimenti piovono sui social network: «Massimo rispetto per lo Spider Man di quartiere». La ...

Qualcuno infatti imbratta le auto con la scritta ''. Ovvero 'parking', 'parcheggio libero'. Il primo a essere punito è stato un Suv bianco il 25 giugno scorso. Era posteggiato in un ...

Free Park, chi è il «giustiziere della notte» contro le auto in sosta vietata a Roma Corriere Roma

Il vendicatore di Porta Furba è già una leggenda. È un eroe senza nome che punisce con una bomboletta spray i rei di parcheggio selvaggio. La sua fama sta tracimando dal perimetro di una fermata della ...Free Park agisce in zona Roma Est con una bomboletta spray colpendo le auto parcheggiate sui posti riservati ai disabili e sulle strisce pedonali ...