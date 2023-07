Frattesi-Inter | il programma dopo le visite | ecco quando firmerà ? Sky

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Davidesta svolgendo lemediche e l’segue alla lettera ilche è stato prefissato.arriveranno firma e annuncio secondo Sky Sport.? L’, con Davide, sta seguendo unben preciso. Come riferito da Matteo Barzaghi a Sky Sport, il giocatore svolgerà oggi la prima parte dellemediche. Domani mattina sarà la volta della seconda parte all’Humanitas e nel pomeriggio arriverà in sede per firmare il suo nuovo contratto.diché, per chiudere l’iter, ci sarà l’annuncio. Manca davvero poco!-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

È nbsp;iniziata poco dopo le 17 la prima giornata dida nuovo giocatore dell'. L'ormai ex centrocampista del Sassuolo è sbarcato allo scalo privato Linate Prime e adesso si sottoporrà alle visite mediche. Guarda il video del suo saluto ai ...Nella giornata di domani, come di consueto, l'iter verrà completato presso l'Humanitas di Rozzano prima dell'ufficialità da parte dei due club sul trasferimento di. #- Le prime ...Commenta per primo Davideè pronto a diventare un nuovo giocatore dell'. Il centrocampista ex Sassuolo è sbarcato intorno alle 17.30 a Milano Linate , con un volo privato. Per lui serata di visite mediche e di ...Visite mediche e poi firma per Frattesi: ci siamo, la trattativa è finita e il giocatore è a Milano per legarsi all'Inter e vestire i colori nerazzurri ...Davide Frattesi è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il centrocampista classe 1999 è atterrato infatti da poco a Milano, dove sta ora svolgendo le visite mediche di rito prima della firma sul ...