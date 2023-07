Frattesi Inter | i dettagli dell’affare e le visite mediche | le ultimissime

(Di mercoledì 5 luglio 2023), tutti isul passaggio del centrocampista in nerazzurro: ecco lenovità L’sta per chiudere per. Come riferisce Gianluca Di Marzio, il centrocampista firmerà un quinquennale da 2,8 milioni di ingaggio stagionali, mentre al Sassuolo andranno 6 milioni di prestito, 27 di riscatto e il cartellino di Mulattieri (valutato altri 6 milioni), oltre a 5 milioni di bonus (4 per la qualificazione alla Champions, 1 in caso di Scudetto). Bonus sulla rivendita fissato al 10%, mentre il giocatore dovrebbe svolgere legià nella giornata di venerdì.

Tanto rumore per nulla. Stavolta la mossa di Giovanni Carnevali di provare a scatenare un'asta mediatica non ha pagato. Davideaveva scelto l'da 20 giorni e sbarcherà in nerazzurro nelle prossime ore: operazione in prestito con obbligo di riscatto (al primo punto fatto dopo il primo febbraio 2024) a 25 milioni ...L'uomo italiano dell'estate è. "Bravo, ma va visto con un'altra maglia addosso, ce ne sono alcune che pesano un po' di più. Se davvero, come sembra, chiuderà con l', quella maglia dirà ...Ascolta 'da scudetto conaspettando Lukaku' su Spreaker . L'l'ha pagato il giusto (33 milioni di cui sei subito, più cinque di bonus, più Mulattieri valutato 6 - 7) e in un colpo ...

I nerazzurri non si fermano, e puntano a completare il centrocampo con un altro innesto: piace il gioiellino dell'Udinese ...Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di mercoledì 5 luglio ...