Frattesi-Inter | ecco quando è arrivata la svolta! Ricavi Roma ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023)è dell’. I nerazzurri hanno trovato la quadra definitiva col Sassuolo chiudendo ieri l’operazione. Anche laci guadagna I NUMERI ? Ospite negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Sugoni entra nel dettaglio dell’operazione: «L’era avanti sue ha consolidato un vantaggio che le altre, Milan e Napoli, non sono riuscite a colmare.ha capito che le altre si sarebbero potute inserire seriamente, l’ha deciso di chiudere l’operazione una volta per tutte. Il giocatore già aveva dato la sua preferenza. Arriva formalmente in prestito oneroso da 6 milioni con obbligo di riscatto a 27. C’è anche il cartellino di Mulattieri. Quasi 10 milioni allaper la percentuale sulla ...