Frattesi-Inter | centrocampista oggi a Milano La data delle visite mediche

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Davidesarà presto un nuovo giocatore dell’. Ladel– Queste le parole di Matteo Moretto su Twitter. “Davidearriverà. Domaniper firmare con l’“. Fonte: Twitter Matteo Moretto-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Davideè un giocatore dell'ed è il terzo colpo di mercato messo a segno dalla premiata ditta Marotta - Ausilio. Dopo Marcus Thuram e il giovane difensore Yann Aurel Bisseck, i dirigenti ...Altra giornata di incontri, trattative, affari fatti e altri sfumati. Dopo il colpo dell', che ha chiuso con il Sassuolo per, provano a rispondere le altre big del campionato. Il Milan insiste per Reijnders, la Juve si inserisce nella corsa al gioiellino dell'Udinese ...Subito dopo il pranzo, la notizia dell'accordo dicon l'

Dopo essersi occupata delle uscite, la Roma è tornata attiva sul calciomercato in entrata. Il club capitolino, che ha già aggiunto alla sua rosa due parametri zero di lusso come Aouar e N’Dicka, è all ...L’Inter se lo è assicurato per 25 più 8 di Mulattieri ... soldi é meglio puntare su un centravanti», «Non è mai stato un obiettivo di mercato», «Frattesi è un buon giocatore, ma non è uno che fa fare ...