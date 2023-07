Frattesi ha scelto l’Inter! Battuta folta concorrenza – TS

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Davideè ad un passo dall’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il calciatore ha voluto fortemente il nerazzurro:unaAD UN PASSO – L’Inter è vicinissima a Davide. Il club nerazzurro, racconta Tuttosport, è riuscito con un blitz ad aggiudicarsi il centrocampista del Sassuolo, su cui ieri era pronto a fiondarsi anche il Milan. Il club rossonero, nella giornata di ieri, ha incontrato la dirigenza neroverde per parlare del centrocampista. Ma di fronte ad una dead-line di 24 ore chiesta da Carnevali, che aveva già l’accordo con l’Inter, il club rossonero ha preferito defilarsi. Dopo lo “scippo” di Thuram, quindi, un altro derby di mercato vinto dall’Inter. Il centrocampista, da tempo, aveva espresso la sua preferenza per il club nerazzurro. ...

Tanto rumore per nulla. Stavolta la mossa di Giovanni Carnevali di provare a scatenare un'asta mediatica non ha pagato. Davideaveval'Inter da 20 giorni e sbarcherà in nerazzurro nelle prossime ore: operazione in prestito con obbligo di riscatto (al primo punto fatto dopo il primo febbraio 2024) a 25 milioni ...hal'Inter, trattativa chiusa con il Sassuolo. Il Milan aveva programmato da tempo un confronto con il club neroverde ma non c'è mai stata una vera negoziazione ma si è parlato di ...... ma non hanno affrontato il tema, perché il centrocampista aveva giàl'Inter . I due club hanno parlato di altri profili, tra cui Lorenzo Colombo.

Perché Frattesi ha scelto l'Inter Today.it

Dopo l'addio di Tonali e gli obiettivi Thuram e Frattesi andati in fumo, altra beffa sul calciomercato per il Milan: Arda Guler ha scelto il Real Madrid ...Frattesi all’Inter è un’operazione di mercato praticamente chiusa, con i nerazzurri che hanno piazzato l’affondo dopo ...