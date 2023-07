essendo del Sassuolo, che è società di mezzo, risulta un pezzo pregiato ', haLaudisa. ' Ma non dobbiamo lamentarci, basta vedere le cifre Gvardiol o Szoboszlai , che poco fa ...... al Milan ha fatto il capitano, ma era un Milan in grande difficoltà ', hal'... Quindi sacrificherei Bove pere credo lo farebbe anche Mourinho ". Roma, ideapiù Scamacca: '...Calciomercato, Carnevali su: 'Incontreremo il Milan'Il dirigente ha quindi: 'Noi non abbiamo necessità di vendere in fretta, non escludo che possa rimanere con noi. Inter favorita ...

Frattesi all’Inter, le cifre e il racconto della trattativa. Davide non ha mai cambiato idea fcinter1908

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Frattesi ha continuato a sentirsi interista davanti alle offerte di Milan e Napoli. Davide Frattesi, salvo colpi di scena, sarà ...