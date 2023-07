Frattesi già a Milano | pronto per chiudere | voglia di Inter! – IN

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sta giungendo nelle fasi finali la trattativa per Davideall’Inter, come confermato anche dall’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali nella giornata di oggi. Un’ulteriore conferma arriva dal nostro inviato Roberto Novella, con la notizia del giocatore già a. ATTERRATO – Davideall’Inter, ci siamo. Dopo la chiusura delle trattative con il Sassuolo, il centrocampista è atterrato proprio in questi minuti aLinate. Si entra quindi nell’ultima fase del classico iter per ogni acquisto di calciomercato, con visite mediche e firme che arriveranno nelle prossime ore. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...